Украинский биатлонист попал в топ-30: результаты мужского спринта на Кубке мира в Поклюке

Весь пьедестал заполонили норвежцы.
В пятницу, 6 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в словенской Поклюке продолжился мужской спринтерской гонкой.
Украину представляли в ней только четыре спортсмена – Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.
Накануне стало известно, что Антон Дудченко и Виталий Мандзын не выйдут на старт из-за болезни. Также словенский этап пропускают лидеры нашей сборной Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Лучше всего среди украинцев в спринте выступил Тищенко. Чистая стрельба позволила ему замкнуть топ-30.
Пьедестал оказался полностью норвежским. Выиграл гонку Йоханнес Бе. Вторую строчку занял его брат Тарьей Бе, а третьим стал Стурла Легрейд.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Поклюке
1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:55.9
2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +48.1
3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0) +55.6
...
30. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:18.9
59. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +3:16.5
68. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:35.4
80. Руслан Ткаленко (Украина, 2+2) +4:15.5
Уже завтра, 7 января, в Поклюке состоятся женский и мужской персьюты. Они начнутся в 12:30 и 15:45 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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