Украинский биатлонист попал в топ-30: результаты мужского спринта на Кубке мира в Поклюке

В пятницу, 6 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в словенской Поклюке продолжился мужской спринтерской гонкой.

Украину представляли в ней только четыре спортсмена – Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.

Накануне стало известно, что Антон Дудченко и Виталий Мандзын не выйдут на старт из-за болезни. Также словенский этап пропускают лидеры нашей сборной Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Лучше всего среди украинцев в спринте выступил Тищенко. Чистая стрельба позволила ему замкнуть топ-30.

Пьедестал оказался полностью норвежским. Выиграл гонку Йоханнес Бе. Вторую строчку занял его брат Тарьей Бе, а третьим стал Стурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Поклюке

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:55.9

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +48.1

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0) +55.6

...

30. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:18.9

59. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +3:16.5

68. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:35.4

80. Руслан Ткаленко (Украина, 2+2) +4:15.5

Уже завтра, 7 января, в Поклюке состоятся женский и мужской персьюты. Они начнутся в 12:30 и 15:45 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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