Украинский биатлонист попал в цветочную церемонию в спринте на чемпионате Европы-2026
Денис Насыко завершил гонку на пятом месте.
В пятницу, 30 января, на чемпионате Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене состоялась мужская спринтерская гонка.
Украину в ней представляли шесть биатлонистов: Александр Пономаренко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Роман Боровик и Михаил Хмиль.
Лучший результат среди украинцев показал Насыко, который с идеальной стрельбой попал в цветочную церемонию, заняв пятое место. Кроме него, в гонку преследования квалифицировались Тищенко (22-й) и Боровик (53-й).
Чемпионом Европы в спринте стал француз Дамьян Леве, "серебро" завоевал норвежец Исак Фрей, а "бронзу" выборол француз Гаэтан Патурель.
Чемпионат Европы по биатлону: результаты мужского спринта
1. Дамьян Леве (Франция, 0+0) 25:02.1
2. Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +9.7
3. Гаэтан Патурель (Франция, 0+0) +13.4
4. Артту Хейкинен (Финляндия, 0+1) +37.0
5. Денис Насыко (Украина, 0+0) +40.1
6. Леонард Пфунд (Германия, 0+1)+43.9
...
22. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +1:30.4
53. Роман Боровик (Украина, 0+0) +2:24.5
62. Богдан Цымбал (Украина, 1+2) +2:45.6
82. Михаил Хмиль (Украина, 3+1) +3:24.6
91. Александр Пономаренко (Украина, 1+2) +3:41.5
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Меркушина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону-2026 в индивидуальной гонке.
Также мы рассказывали, что сборная Украины объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.