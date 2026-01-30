Украинский биатлонист попал в цветочную церемонию в спринте на чемпионате Европы-2026

Денис Насыко / © biathlon.com.ua

В пятницу, 30 января, на чемпионате Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли шесть биатлонистов: Александр Пономаренко, Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Роман Боровик и Михаил Хмиль.

Лучший результат среди украинцев показал Насыко, который с идеальной стрельбой попал в цветочную церемонию, заняв пятое место. Кроме него, в гонку преследования квалифицировались Тищенко (22-й) и Боровик (53-й).

Чемпионом Европы в спринте стал француз Дамьян Леве, "серебро" завоевал норвежец Исак Фрей, а "бронзу" выборол француз Гаэтан Патурель.

Чемпионат Европы по биатлону: результаты мужского спринта

1. Дамьян Леве (Франция, 0+0) 25:02.1

2. Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +9.7

3. Гаэтан Патурель (Франция, 0+0) +13.4

4. Артту Хейкинен (Финляндия, 0+1) +37.0

5. Денис Насыко (Украина, 0+0) +40.1

6. Леонард Пфунд (Германия, 0+1)+43.9

...

22. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +1:30.4

53. Роман Боровик (Украина, 0+0) +2:24.5

62. Богдан Цымбал (Украина, 1+2) +2:45.6

82. Михаил Хмиль (Украина, 3+1) +3:24.6

91. Александр Пономаренко (Украина, 1+2) +3:41.5

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Меркушина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону-2026 в индивидуальной гонке.

Также мы рассказывали, что сборная Украины объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.