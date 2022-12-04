Украинский биатлонист совершил фантастический прорыв в первом персьюте сезона на Кубке мира

Антон Дудченко отыграл 41 позицию по сравнению со стартом.

В воскресенье, 4 декабря, первый этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в финском Контиолахти продолжился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Лучшим среди наших соотечественников стал Дудченко, который отыграл 41 строчку по сравнению со стартом, совершив невероятный прорыв с 59-й на 18-ю позицию.

Победу в пасьюте праздновал норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд, а топ-3 замкнул француз Эмильен Жаклен.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского персьюта в Контиолахти

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+2) 32:44.4

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1)+19.2

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+2)+47.3

...

18. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+1) +2:45.8

34. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+2+1) +3:44.7

40. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+1) +3:55.7

42. Артем Прима (Украина, 0+3+1+1) +4:18.9

Также сегодня пройдет женская гонка преследования. Украину в ней представят Анна Кривонос и Дарья Блашко. Начало – в 15:15 по киевскому времени.

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