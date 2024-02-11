Украинский биатлонист завоевал медаль юношеского чемпионата Европы-2024

Украинец Виталий Мандзын стал призером юношеского чемпионата Европы 2024 года по биатлону. Наш соотечественник выиграл "серебро" в масс-старте.

В заключительной гонке в польском Якушице 20-летний украинский биатлонист финишировал третьим, но эстонец Якоб Кульбин, который занял второе место, был дисквалифицирован. Следовательно, Мандзын стал обладателем "серебра".

"Золото" юношеского ЧЕ по биатлону в масс-старте завоевал хорват Матия Легович. "Бронза" досталась австрийцу Лукасу Гаслингеру.

Медаль Мандзина – единственная награда Украины на юношеском Евро-2024 по биатлону.

Юношеское Евро-2024 по биатлону: результаты мужского масс-старта

1. Матия Легович (Хорватия, 0+2+1+1) 39:13.6 минуты

2. Виталий Мандзын (Украина, 1+0+2+0) +19.7

3. Лукас Гаслингер (Австрия, 2+1+0+0) +41.0

...

14. Сергей Супрун (Украина, 1+1+2+0) +1:38.3

37. Степан Кинаш (Украина, 1+2+2+2) +3:46.2

Добавим, что 28 января в словацком Брезно-Осрбли завершился взрослый чемпионат Европы по биатлону-2024, где сборная Украины выиграла одну медаль – Кристина Дмитренко завоевала "бронзу" в спринте.

Сейчас в чешском Нове-Место проходит взрослый чемпионат мира по биатлону-2024. Украинская сборная пока остается без наград. В воскресенье, 11 февраля, на ЧМ по биатлону женщины и мужчины побегут гонки преследования. Старт – в 15:30 и 18:05 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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