Украинский боец смешанных единоборств погиб во время обороны Мариуполя

Украинский боец смешанных единоборств погиб во время обороны Мариуполя

Егор Биркун должен был представлять страну на международных соревнованиях.

В среду, 23 марта, во время защиты Мариуполя погиб украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун.

Об этом сообщила в Instagram украинская федерация смешанных боевых искусств (UFMMA).

Отмечается, что Биркун должен был представлять Украину на чемпионате мира по ММА GAMMA, который стартовал 23 марта. Однако после российского вторжения спортсмен отправился защищать страну от оккупантов.

К сожалению, с войны Егор не вернулся.

Ранее сообщалось, что во время защиты Мариуполя погиб 25-летний украинский гребец Иван Щекин.

Также в Мариуполе от попадания вражеского снаряда в дом погибла юная украинская гимнастка Екатерина Дяченко.

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