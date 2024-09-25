Украинский боец в первом раунде победил соперника и получил контракт с UFC (видео)

Украинский боец MMA Даниил Воеводкин победил американца Бейли Скунфелдера на претендентской серии президента UFC Дэйны Уайта Contender Serie.

24-летний украинский тяжеловес одолел своего соперника менее чем за 90 секунд. Уже в первом раунде Даниил мощным ударом снес Скунфелдера с ног, а затем провел удушающий прием, в результате которого американец сдался.

Благодаря этой победе Воеводкин получил контракт с элитным промоушеном смешанных единоборств UFC.

Danylo Voievodkin gets it done EARLY ‍



What a way to end Week 7 of #DWCS ! pic.twitter.com/i22f9aya0s — UFC (@ufc) September 25, 2024

Воеводкин – восьмикратный чемпион Украины по киокушинке каратэ, чемпион Европы по киокушинке каратэ, вице-чемпион Европы среди профессионалов по тайскому боксу и вице-чемпион Украины по боевому самбо. Также Даниил выигрывал национальный чемпионат по рукопашному бою и профессиональному кикбосингу.

В послужном списке Воеводкина семь побед в семи поединках в смешанных единоборствах. Раньше он бился только в отечественных промоушенах, и все поединки выиграл досрочно.

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