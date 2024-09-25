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Украинский боец в первом раунде победил соперника и получил контракт с UFC (видео)

Украинский боец в первом раунде победил соперника и получил контракт с UFC (видео)

Даниил Воеводкин / Фото: UFC

Даниил Воеводкин завоевал путевку в элитный промоушен смешанных единоборств.

Украинский боец MMA Даниил Воеводкин победил американца Бейли Скунфелдера на претендентской серии президента UFC Дэйны Уайта Contender Serie.

24-летний украинский тяжеловес одолел своего соперника менее чем за 90 секунд. Уже в первом раунде Даниил мощным ударом снес Скунфелдера с ног, а затем провел удушающий прием, в результате которого американец сдался.

Благодаря этой победе Воеводкин получил контракт с элитным промоушеном смешанных единоборств UFC.

Воеводкин – восьмикратный чемпион Украины по киокушинке каратэ, чемпион Европы по киокушинке каратэ, вице-чемпион Европы среди профессионалов по тайскому боксу и вице-чемпион Украины по боевому самбо. Также Даниил выигрывал национальный чемпионат по рукопашному бою и профессиональному кикбосингу.

В послужном списке Воеводкина семь побед в семи поединках в смешанных единоборствах. Раньше он бился только в отечественных промоушенах, и все поединки выиграл досрочно.

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