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Украинский боец одержал четвертую подряд победу в UFC
Даниил Донченко единогласным решением судей одолел американца Пунахеле Сориано.
Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко победил американца Пунахеле Сориано на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 287 во французском Париже.
25-летний украинец выиграл единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 29-28. Для Донченко это четвертая победа подряд в UFC.
Для украинца это был третий бой в 2026 году. В феврале Донченко на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США) победил единогласным решением судей американца Алекса Мороно.
В июне Даниил на турнире UFC Fight Night 280 в азербайджанском Баку нокаутировал шведа Теодора Берггрена.
Таким образом, Донченко продлил свою победную серию в смешанных единоборствах до девяти боев.
Напомним, что в сентябре прошлого года Даниил в первом раунде нокаутировал бразильца Родриго Сезинандо и стал первым чемпионом The Ultimate Fighter в истории Украины.
Ultimate Fighter — реалити-шоу, где перспективные бойцы вместе живут, тренируются и соревнуются за контракт от UFC.