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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Украинский боец одержал четвертую подряд победу в UFC

Даниил Донченко единогласным решением судей одолел американца Пунахеле Сориано.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Даниил Донченко

Даниил Донченко / facebook.com/daniel.donchenko.3

Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко победил американца Пунахеле Сориано на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 287 во французском Париже.

25-летний украинец выиграл единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 29-28. Для Донченко это четвертая победа подряд в UFC.

Для украинца это был третий бой в 2026 году. В феврале Донченко на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе (США) победил единогласным решением судей американца Алекса Мороно.

В июне Даниил на турнире UFC Fight Night 280 в азербайджанском Баку нокаутировал шведа Теодора Берггрена.

Таким образом, Донченко продлил свою победную серию в смешанных единоборствах до девяти боев.

Напомним, что в сентябре прошлого года Даниил в первом раунде нокаутировал бразильца Родриго Сезинандо и стал первым чемпионом The Ultimate Fighter в истории Украины.

Ultimate Fighter — реалити-шоу, где перспективные бойцы вместе живут, тренируются и соревнуются за контракт от UFC.

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