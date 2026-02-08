Украинский боец одержал зрелищную победу над американцем в UFC

Даниил Донченко / instagram.com/donchen.ko.daniil

Украинский боец Даниил Донченко одержал победу над американцем Алексом Мороно на турнире UFC Fight Night 266, который состоялся в ночь на 8 февраля в Лас-Вегасе (США).

24-летний украинец уже в первом раунде отправил своего 35-летнего оппонента в нокдаун, однако тот сумел подняться и продолжить поединок.

На протяжении всего боя Донченко владел преимуществом в октагоне. После большого количества мощных ударов от украинца лицо американца было разбито до крови.

В итоге Даниил уверенно выиграл единогласным решением судей – 30:26, 30:26, 30:27. Это его дебютная победа в основном ростером UFC.

Таким образом, Донченко продлил свою победную серию до семи боев, тогда как Мороно потерпел четвертое поражение подряд.

Напомним, что в сентябре прошлого года Даниил в первом раунде нокаутировал бразильца Родриго Сезинандо и стал первым чемпионом The Ultimate Fighter в истории Украины.

Ultimate Fighter – реалити-шоу, где перспективные бойцы вместе живут, тренируются и соревнуются за контракт от UFC.