Украинский боец одержал зрелищную победу над американцем в UFC
Даниил Донченко не оставил шансов Алексу Морону.
Украинский боец Даниил Донченко одержал победу над американцем Алексом Мороно на турнире UFC Fight Night 266, который состоялся в ночь на 8 февраля в Лас-Вегасе (США).
24-летний украинец уже в первом раунде отправил своего 35-летнего оппонента в нокдаун, однако тот сумел подняться и продолжить поединок.
На протяжении всего боя Донченко владел преимуществом в октагоне. После большого количества мощных ударов от украинца лицо американца было разбито до крови.
В итоге Даниил уверенно выиграл единогласным решением судей – 30:26, 30:26, 30:27. Это его дебютная победа в основном ростером UFC.
Таким образом, Донченко продлил свою победную серию до семи боев, тогда как Мороно потерпел четвертое поражение подряд.
Напомним, что в сентябре прошлого года Даниил в первом раунде нокаутировал бразильца Родриго Сезинандо и стал первым чемпионом The Ultimate Fighter в истории Украины.
Ultimate Fighter – реалити-шоу, где перспективные бойцы вместе живут, тренируются и соревнуются за контракт от UFC.