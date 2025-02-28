Украинский боксер Андрей Борышполец против колумбийца Виктора Хулио: когда и где смотреть бой

В субботу, 1 марта, в 14:00 в STEREO PLAZA состоится знаковое событие для всех поклонников бокса – первый в 2025 году вечер профессионального бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation. Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ станет эксклюзивным транслятором этого захватывающего шоу.

Одной из ключевых частей вечера должен был стать титульный поединок между Рамилем Гаджиевым и Всеволодом Слипченко в полутяжелом весе, однако, к сожалению, бой был отменен из-за травм обоих бойцов.

Впрочем, организаторы уже подготовили не менее интересную альтернативу: главным событием станет международный бой украинца Андрея Борышпольца, который встретится на ринге с представителем Колумбии Виктором Хулио. Это уже третий бой Боришпольца в статусе главной звезды вечера, и он готов продолжать впечатлять зрителей своим мастерством и энергией.

Кроме основного боя, болельщиков ждет серия зрелищных поединков в андеркарде. В частности, на ринг выйдет участник Олимпийских игр в Токио и перспективный боец K2 Promotions Ярослав Харцыз, который сойдется с аргентинцем Ронаном Нахуэлем Санчесом – соперником, уже знакомым украинским поклонникам бокса. Также в программе вечера поединок чемпиона мира по версии WBC среди молодежи Ярослава Михалушка (9-0, 8 KO) против колумбийца Хайме Виллегаса (17-1, 13 KO).

На ринг выйдут такие перспективные украинские бойцы, как Александр Пилипчук (8-1, 6 KO), Александр Дрозд (6-0, 2 KO), Юрий Стрелецкий (3-0), Рамиз Железняк (4-2-1, 1 KO) и Павел Сабун (1-0).

Прямая трансляция вечера бокса будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Бокс". Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

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