Украинский боксер будет биться за чемпионский титул WBC: дата поединка и имя соперника

Сергей Богачук имеет шанс стать чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе.

Украинский боксер Сергей Богачук проведет бой за полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Об этом Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил на своем официальном сайте.

Соперником 28-летнего украинца станет 26-летний американец Себастьян Фундора. Поединок состоится 30 марта в Лас-Вегасе (США) в рамках боксерского шоу Premier Boxing Champions.

В то же время отмечается, что действующий обладатель титула WBC Джермелл Чарло получил статус "чемпиона в отпуске". Следовательно, его пояс станет вакантным – за него посоревнуются Богачук и Фундора.

В своем последнем поединке в июле 2023 года Богачук нокаутировал в первом раунде ганца Патрика Алоти. В послужном списке Сергея 23 победы (23 – нокаутом) и единственное поражение на профиринге, которое украинец потерпел в 2021 году от американца Брендона Адамса.

Фундора в апреле прошлого года проиграл нокаутом своему соотечественнику Брайану Мендосе и потерял титул временного чемпиона WBC. На его счету 20 побед (13 – нокаутом), одна ничья и одно поражение.

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