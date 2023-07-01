Украинский боксер эффектно завоевал "золото" Европейских игр-2023

Александр Хижняк принес нашей стране 20-ю золотую награду на соревнованиях в Кракове.

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал "золото" Европейских игр 2023 года, которые проходят в польском Кракове.

В финале весовой категории до 80 кг наш соотечественник досрочно победил Габриеля Веочича из Хорватии. Рефери остановил бой во 2-м раунде.

Добавим, что в полуфинале Хижняк единодушным решением судей (5:0) одержал победу над итальянцем Сальваторе Кавальяро, отправив соперника в нокдауне в первом и втором раундах.

Кроме "золота" Европейских игр, Хижняк также завоевал лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Отметим, что Хижняк выиграл для Украины 20-ю золотую награду на соревнованиях в Кракове. Также в активе нашей команды 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.

В настоящее время Украина занимает третье место в медальном зачете Европейских игр-2023 после Италии и Испании.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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