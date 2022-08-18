Украинский боксер, которого засудили в титульном бою в России, вернется на ринг: дата и соперник

Известный украинский боксер легкого веса Зоравор Петросян узнал, когда и против кого проведет свой следующий поединок.

Украинский боксер-легковес Зоравор Петросян вернется на ринг 14 октября.

В Джакарте (Индонезия) 24-летний украинец будет биться против местного боксера Дауда Йордана. На кону будет стоять пояс WBC Asia Silver, которым владеет 35-летний индонезиец.

На счету Петросяна, который является уроженцем Полтавы, 15 поединков на профессиональном ринге: 13 побед (5 - нокаутом) и два поражения. В послужном списке Йордана 42 победы (30 - нокаутом) и 4 поражения.

Добавим, что в апреле Петросян прервал серию двух поражений от россиян. В феврале 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Зоравор проиграл представителю страны-агрессора Ивану Козловскому в бою за титул WBC Asia в Екатеринбурге. После поединка украинец пожаловался на несправедливое судейство, заявив, что его "обокрали".

Читайте также:

"Не люблю п**дунов": скандальный украинский боксер оскорбил Усика из-за его образа на битве взглядов с Джошуа

Возвращение "Бронзового бомбардировщика": Уайлдер проведет первый поединок после поражения от Фьюри в октябре

"Я тигр? Я белый кролик": Усик остроумно рассмешил журналиста перед реваншем с Джошуа (видео)