Украинский боксер победил бывшего россиянина и обеспечил себе медаль чемпионата мира
Даниил Жасан вышел в полуфинал планетарного первенства.
Украинский боксер Даниил Жасан гарантировал себе медаль чемпионата мира-2025, который проходит в английском Ливерпуле.
В пятницу, 12 сентября, Жасан вышел в полуфинал в весовой категории до 85 кг. В четвертьфинале украинец победил бывшего россиянина Георгия Кушиташвили, который сейчас представляет Грузию.
Бой длился меньше одного раунда – рефери остановил поединок из-за рассечения у Кушиташвили. Судьи определили победителя по итогам первой 3-минутки – 4:1 в пользу украинца.
Выйдя в полуфинал, Даниил обеспечил себе как минимум "бронзу" и станет обладателем первой и единственной медали сборной Украины на этом чемпионате мира.
Жасан – единственный украинец, который выступит в полуфинале ЧМ-2025. Полуфинальный бой украинец проведет против англичанина Тина Стотта в субботу, 13 сентября.