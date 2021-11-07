Украинский боксер поднялся с нокдауна и завоевал чемпионский пояс в бою с немцем (видео)

Украинский боксер поднялся с нокдауна и завоевал чемпионский пояс в бою с немцем (видео)

Арам Фаниян выиграл вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBO в суперлегком весе.

Украинец Арам Фаниян победил немца Тимо Шварцкопфа в поединке за вакантный пояс интернационального чемпиона по версии IBO в суперлегком весе (до 63,5 кг).

Бой продлился всю дистанцию - 10 раундов. Украинец доминировал в начале битвы и во втором раунде отправил соперника в нокдаун. К середине поединка Шварцкопфу удалось выровнять ситуацию в ринге и отправить Фанияна в нокдаун в восьмом раунде.

В итоге победителя боя пришлось определить судьям. Единогласным вердиктом они констатировали победу украинца - 95:93, 96:93, 96:92.

Отметим, что проживающий в Броварах 24-летний уроженец Еревана впервые дрался за пределами Украины. Однако поддержка родных трибун не помогла немцу одолеть нашего боксера.

Видеообзор боя Шварцкопф - Фаниян

Фаниян выиграл уже третий бой в 2021 году. Ранее Арам побеждал грузина Нику Накашидзе и узбека Мухаммадсалима Сотволдиева.

На счету Фанияна 22 победы (4 - нокаутом) и одно поражение на профессиональном ринге.

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