Украинский боксер погиб на войне с российскими оккупантами

Владимир Мандзюк

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На войне против российских оккупантов погиб 28-летний украинский боксер Владимир Мандзюк, позывной "Воха".

Трагическую новость сообщила Ассоциация бокса Украины на своей странице в Facebook.

Спортсмен осенью прошлого года вступил в ряды Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. 9 апреля 2025 года погиб в бою.

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11 апреля 2025 года Мандзюк посмертно награжден "Золотым Крестом". Прощание и похороны состоятся 13 апреля в Тернополе.

Мандзюк был мастером спорта Украины по боксу, многократным чемпионом и призером как всеукраинских, так и международных турниров, чемпионом Украины среди студентов 2018 года.

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб футбольный тренер из Киева.