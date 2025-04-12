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Украинский боксер погиб на войне с российскими оккупантами
Владимир Мандзюк отдал свою жизнь за независимость Украины.
На войне против российских оккупантов погиб 28-летний украинский боксер Владимир Мандзюк, позывной "Воха".
Трагическую новость сообщила Ассоциация бокса Украины на своей странице в Facebook.
Спортсмен осенью прошлого года вступил в ряды Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. 9 апреля 2025 года погиб в бою.
11 апреля 2025 года Мандзюк посмертно награжден "Золотым Крестом". Прощание и похороны состоятся 13 апреля в Тернополе.
Мандзюк был мастером спорта Украины по боксу, многократным чемпионом и призером как всеукраинских, так и международных турниров, чемпионом Украины среди студентов 2018 года.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб футбольный тренер из Киева.