Украинский боксер погиб, защищая родину от российских оккупантов

Война с Россией унесла жизнь еще одного нашего соотечественника.

24-летний боксер из Черновцов Юрий Иванович погиб на фронте, защищая родную страну от рашистов.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины (ФБУ).

"Федерация бокса Украины с скорбью сообщает, что на войне с российскими захватчиками погиб еще один наш собрат, кандидат в мастера спорта по боксу из Черновцов, Юрий Иванович. Светлая память герою и искренние соболезнования родным", - говорится на странице ФБУ в Facebook.

Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие наши спортсмены с оружием в руках встали на защиту своей родины. К сожалению, некоторые из них уже встретили свою смерть в боях с оккупантами.

Ранее сообщалось, что 28-летний украинский боксер погиб в боях с российскими оккупантами в Донецкой области.

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