Украинский боксер получил нового соперника в андеркарде реванша Усик – Фьюри

Бывший временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук получил нового соперника в андеркарде боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украинец должен был выйти в ринг против экс-чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе узбекистанца Исраила Мадримова, но тот снялся с поединка из-за острого бронхита.

Как сообщил организатор боксерского шоу глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, новым соперником Богачука станет 29-летний британец Ишмаэль Дэвис (13-1, 6 КО).

В последнем поединке Богачук в августе 2024 года потерпел спорное поражение от американца Вирджила Ортиса и потерял пояс временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе. Украинец дважды отправил соперника в нокдаун, но в итоге проиграл раздельным решением судей.

Титул временного чемпиона по версии WBC украинец завоевал в конце марта этого года, разбив американца Брайана Мендосу. Богачук должен был боксировать с американцем Себастьяном Фундорой за полноценный вакантный пояс WBC в первом среднем весе. Однако украинца лишили чемпионского боя – Фундора заменил травмированного Кита Турмана в поединке против Тимофея Цзю, где на кону стояли титулы WBO и WBC в первом среднем весе.

В послужном списке 29-летнего уроженца Винницы 24 победы (23 – нокаутом) и два поражения на профиринге. Впервые Сергей проиграл в марте 2021 года американцу Брэндону Адамсу.

Отметим, что в андеркарде реванша Усик – Фьюри свои поединки проведут еще два украинца. Даниэль Лапин будет противостоять французу Дилану Колину в бою за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе, а украинский чемпион WBC International в супертяжелом весе Андрей Новицкий встретится в ринге с мексиканцем Эдгаром Рамиресом.

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