Украинский боксер потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский титул WBA (видео)

Украинский боксер наилегчайшей весовой категории Артем Далакян проиграл японцу Сеиго Акуи в бою за звание чемпиона мира по версии WBA.

Поединок состоялся 23 января в японской Осаке. На кону стоял пояс WBA, которым владел Далакян.

Защитить чемпионский титул нашему соотечественнику не удалось. Бой завершился победой японца единогласным решением судей – 116:112, 117:111 119:109.

Видео боя Далакян – Акуи

Для 36-летнего Далакяна это поражение стало первым в профессиональном боксе. До этого он провел шесть успешных защит титула.

Теперь в послужном списке Артема 22 победы (15 – нокаутом) и одно поражение.

Акуи одержал свою 19-ю победу на профессиональном ринге и стал новым обладателем титула WBA в наилегчайшем весе. Также в его активе два поражения и одна ничья.

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