Украинский боксер потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский титул WBA (видео)

Артем Далакян единогласным решением судей уступил японцу Сеиго Акуи.
Украинский боксер наилегчайшей весовой категории Артем Далакян проиграл японцу Сеиго Акуи в бою за звание чемпиона мира по версии WBA.
Поединок состоялся 23 января в японской Осаке. На кону стоял пояс WBA, которым владел Далакян.
Защитить чемпионский титул нашему соотечественнику не удалось. Бой завершился победой японца единогласным решением судей – 116:112, 117:111 119:109.
Видео боя Далакян – Акуи
Для 36-летнего Далакяна это поражение стало первым в профессиональном боксе. До этого он провел шесть успешных защит титула.
Теперь в послужном списке Артема 22 победы (15 – нокаутом) и одно поражение.
Акуи одержал свою 19-ю победу на профессиональном ринге и стал новым обладателем титула WBA в наилегчайшем весе. Также в его активе два поражения и одна ничья.
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