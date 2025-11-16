Украинский боксер потерпел поражение в чемпионском бою за титул WBO

Арнольд Хегай / instagram.com/arnoldkhegai

Украинский боксер Арнольд Хегай потерпел поражение от мексиканца Рафаэля Эспинозы в чемпионском бою за титул WBO в полулегком весе.

Поединок состоялся в ночь на 16 ноября в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси. Хегай выходил на бой в статусе претендента с целью отобрать пояс у действующего чемпиона.

Эспиноза с самого начала боя завладел инициативой. В четвертом раунде после апперкота мексиканца у Хегая образовалась гематома возле левого глаза, а в седьмом раунде бой даже пришлось приостановить, чтобы врач осмотрел рассечение у украинца.

После этого мексиканец доминировал в ринге и продолжать попадать в Хегая – угол украинца решил не выпускать его на 11-й раунд, чтобы не ставить под угрозу здоровье боксера.

Для 33-летнего Хегая это третье поражение в карьере. Также в его послужном списке 23 победы (14 – нокаутом) и одна ничья.

31-летний Эспиноза уже в четвертый раз защитил титул WBO, причем во всех случаях мексиканец одерживал досрочные победы. Рафаэль выиграл все 28 своих боев (24 – нокаутом) на профиринге.

