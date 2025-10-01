- Дата публикации
Украинский боксер проведет бой за звание чемпиона мира: известны дата и соперник
Арнольд Хегай попытается завладеть титулом WBO.
Украинский боксер полулегкой весовой категории Арнольд Хегай проведет бой против чемпиона мира по версии WBO мексиканца Рафаэля Эспинозы.
Поединок состоится 15 ноября в Мексике, сообщает The Ring.
На кону в этом бою будет стоять титул WBO в полулегком весе, которым владеет Эспиноза.
Свой последний бой 33-летний Хегай провел в сентябре, одержав победу единогласным решением судей над 42-летним венесуэльцем Либорио Солисом.
Перед этим Арнольд выходил на ринг в марте, раздельным решением судей уступив американцу Джоэту Гонсалесу. Для Хегая это поражение стало вторым в карьере. Впервые украинец проиграл американцу Стивену Фултону в 2020 году.
В послужном списке Хегая 23 победы (14 – нокаутом), два поражения и одна ничья.
31-летний Эспиноза выиграл все 27 своих боев (23 – нокаутом). Мексиканец завоевал пояс WBO в полулегком весе в 2023 году в противостоянии с кубинцем Робейси Рамиресом. В последнем поединке он в мае одержал победу техническим нокаутом над американцем Эдвардом Васкесом.
