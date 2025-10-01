Украинский боксер проведет бой за звание чемпиона мира: известны дата и соперник

Арнольд Хегай / © Associated Press

Украинский боксер полулегкой весовой категории Арнольд Хегай проведет бой против чемпиона мира по версии WBO мексиканца Рафаэля Эспинозы.

Поединок состоится 15 ноября в Мексике, сообщает The Ring.

На кону в этом бою будет стоять титул WBO в полулегком весе, которым владеет Эспиноза.

Свой последний бой 33-летний Хегай провел в сентябре, одержав победу единогласным решением судей над 42-летним венесуэльцем Либорио Солисом.

Перед этим Арнольд выходил на ринг в марте, раздельным решением судей уступив американцу Джоэту Гонсалесу. Для Хегая это поражение стало вторым в карьере. Впервые украинец проиграл американцу Стивену Фултону в 2020 году.

В послужном списке Хегая 23 победы (14 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

31-летний Эспиноза выиграл все 27 своих боев (23 – нокаутом). Мексиканец завоевал пояс WBO в полулегком весе в 2023 году в противостоянии с кубинцем Робейси Рамиресом. В последнем поединке он в мае одержал победу техническим нокаутом над американцем Эдвардом Васкесом.

Ранее сообщалось, что Александр Усик принял вызов Джейка Пола на бой по правилам ММА.