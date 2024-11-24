Украинский боксер сенсационно потерпел первое поражение в карьере и потерял титул чемпиона Европы

Украинец Александр Захожий сенсационно потерял титул чемпиона Европы по версии EBU (Европейского боксерского союза) в супертяжелом весе, потерпев поражение от представителя Косово Лабинота Джоджая.

Поединок состоялся 23 ноября в немецком городе Гейдельберг. 31-летний уроженец Запорожья проиграл своему ровеснику единогласным решением судей – 116-110, 115-111, 116-110 в пользу косовара.

Наш соотечественник хорошо начал бой и уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун. Впрочем, косовар встал и смог продолжить поединок.

К середине боя Джоджай перехватил инициативу и смог создать для украинца огромные проблемы. В десятом раунде уже Лабинот отправил Захожего в нокдаун и только гонг спас Александра от досрочного поражения.

В конце концов боксеры прошли всю дистанцию поединка, по итогам которого Джоджай стал новым чемпионом Европы, а Захожий проиграл впервые в своей профессиональной карьере.

HUGE UPSET IN GERMANY



Краткое изменение и 7/1 подле Лабинот Xhoxhaj survives в 2 килограмма класса и очки Олександр Zakhozhyi вниз в 10 к внизу EBU Heavyweight Title via 116-110x2, 115-111 UD



Both men были exhausted from early stage. A low level contest pic.twitter.com/njT0jzaWnk — Tokkerū (@ATokkers5) November 23, 2024

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