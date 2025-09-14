- Дата публикации
Украинский боксер стал бронзовым призером чемпионата мира-2025
Даниил Жасан остановился в шаге от финала планетарного первенства.
Украинский боксер Даниил Жасан стал бронзовым призером чемпионата мира-2025, который проходит в английском Ливерпуле.
В весовой категории до 85 кг Жасан дошел до полуфинала, где уступил британцу Тигану Стотту со счетом 1:4.
Поскольку на турнире нет боев за третье место, то проигравшие в полуфиналах автоматически получают бронзовые медали.
Жасан впервые в карьере стал призером чемпионата мира по боксу. Также эта награда стала единственной для сборной Украины на ЧМ-2025.
Отметим, что по пути к медали Даниил победил Аммара Абдуллджабара из Германии, ирландца Брайана Ли Кеннеди и бывшего российского, а теперь грузинского боксера Георгия Кушиташвили.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Сергей Богачук потерпел поражение в андеркарде боя Кроуфорд – Канело.