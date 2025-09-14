Украинский боксер стал бронзовым призером чемпионата мира-2025

Даниил Жасан / worldboxingliverpool.com

Украинский боксер Даниил Жасан стал бронзовым призером чемпионата мира-2025, который проходит в английском Ливерпуле.

В весовой категории до 85 кг Жасан дошел до полуфинала, где уступил британцу Тигану Стотту со счетом 1:4.

Поскольку на турнире нет боев за третье место, то проигравшие в полуфиналах автоматически получают бронзовые медали.

Жасан впервые в карьере стал призером чемпионата мира по боксу. Также эта награда стала единственной для сборной Украины на ЧМ-2025.

Отметим, что по пути к медали Даниил победил Аммара Абдуллджабара из Германии, ирландца Брайана Ли Кеннеди и бывшего российского, а теперь грузинского боксера Георгия Кушиташвили.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Сергей Богачук потерпел поражение в андеркарде боя Кроуфорд – Канело.