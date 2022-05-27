Украинский боксер уверенно победил россиянина, который "скрылся" за флагом Сербии из-за санкций: видео

Украинский боксер Ярослав Харцыз уверенно вышел в четвертьфинал Чемпионата Европы по боксу.
В рамках 1/8 финала соревнований 25-летний украинец победил россиянина Павла Федорова.
Отметим, что Фёдоров на этом турнире представляет Сербию. Все из-за санкций, наложенных на российских боксеров из-за полномасштабного вторжения в Украину. Учитывая тот факт, что россиянам запрещено участие в континентальном первенстве, Федоров и решил "переобуться" и представлять балканскую страну.
Впрочем, это ему не помогло. Харцыз благодаря решению судей победил Федорова и, как следствие, пробился в топ-8 боксеров ЧЕ.
Вашему вниманию видео боя.
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