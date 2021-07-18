Украинский боксер в первом раунде нокаутировал американца сверхмощным ударом в печень (видео)

Сергей Богачук одержал 19-ю победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер Сергей Богачук уничтожил американца Брэндона Бауэ в поединке, который состоялся в Рок-Рапидс (Айова, США).

26-летний украинец нокаутировал 33-летнего соперника уже в первом раунде. Мощным ударом в печень Богачук посадил американца на канвас, после чего тот уже не смог подняться.

Видео нокаута в бою Богачук - Бауэ

Back on track. @serhii_bohachuk with body shot KO in the 1st. Congratulations. Опубликовано 360 Promotions субботу, 17 Июля 2021

Отметим, что для Сергея это был первый поединок после поражения Брэндону Адамсу в бою за титул WBC Continental Americas, который состоялся в ночь на 5 марта. Тогда украинец потерпел первое поражение, проиграв жутким нокаутом.

До этого Богачук нокаутом выиграл 18 поединков подряд. Так что теперь на его счету 19 побед (19 - нокаутом) и одна неудача.

Что касается Бауэ, то он является так называемым джорнименом. В его послужном списке 16 побед (11 - нокаутом) и 24 поражения.

Ранее ТСН Проспорт писал, что непобедимый украинский боксер Дмитрий Митрофанов защитил чемпионский титул WBO Oriental в бою с нигерийцем Рилливаном Бабатунде.

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