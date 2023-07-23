Украинский боксер "вырубил" соперника в первом раунде и защитил чемпионский пояс (видео)

Сергей Богачук одержал свою 23-ю победу на профессиональном ринге.
Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук эффектно победил ганца Патрика Алоти в бою, который состоялся в ночь на 23 июля в Санта-Инез (штат Калифорния).
28-летний украинец смог нокаутировать соперника уже в первом раунде. Поединок длился всего 2,5 минуты. С первых секунд Богачук прижал африканца к канатам и наносил мощные удары.
Решающим в этом бою стал пропущенный боксером из Ганы правый хук украинца. Алоти упал лицом на канвас ринга, но быстро сумел подняться на ноги.
Однако рефери не стал рисковать здоровьем Патрика и остановил поединок, присудив нашему соотечественнику победу техническим нокаутом.
SERHII BOHACHUK KO!!! #HFNBoxing | LIVE NOW | on #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/4MtsBIjwNM— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) Июль 23, 2023
Таким образом, Богачук во второй раз защитил пояс WBC Continental Americas, который завоевал в ноябре прошлого года, нокаутировав американца Аарона Коли.
В январе 2023-го боксер из Винницы впервые защитил чемпионский титул, техническим нокаутом одолев американца Натаниэля Галлимора.
В послужном списке Богачука теперь 23 победы на профессиональном ринге. Все свои поединки Сергей выиграл досрочно. Единственное поражение в карьере он потерпел в 2021 году от американца Брэндона Адамса.
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