Украинский боксер "вырубил" соперника в первом раунде и защитил чемпионский пояс (видео)

Сергей Богачук одержал свою 23-ю победу на профессиональном ринге.

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук эффектно победил ганца Патрика Алоти в бою, который состоялся в ночь на 23 июля в Санта-Инез (штат Калифорния).

28-летний украинец смог нокаутировать соперника уже в первом раунде. Поединок длился всего 2,5 минуты. С первых секунд Богачук прижал африканца к канатам и наносил мощные удары.

Решающим в этом бою стал пропущенный боксером из Ганы правый хук украинца. Алоти упал лицом на канвас ринга, но быстро сумел подняться на ноги.

Однако рефери не стал рисковать здоровьем Патрика и остановил поединок, присудив нашему соотечественнику победу техническим нокаутом.

Таким образом, Богачук во второй раз защитил пояс WBC Continental Americas, который завоевал в ноябре прошлого года, нокаутировав американца Аарона Коли.

В январе 2023-го боксер из Винницы впервые защитил чемпионский титул, техническим нокаутом одолев американца Натаниэля Галлимора.

В послужном списке Богачука теперь 23 победы на профессиональном ринге. Все свои поединки Сергей выиграл досрочно. Единственное поражение в карьере он потерпел в 2021 году от американца Брэндона Адамса.

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