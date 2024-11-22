Украинский боксер Захожий проведет дебютную защиту евротитула: бой покажут на Киевстар ТВ

В субботу, 23 ноября, чемпион Европы по версии EBU (Европейского боксерского союза) в супертяжелом весе украинец Александр Захожий впервые будет защищать свой титул. Соперником украинца станет 31-летний представитель Косово Лабинот Джоджай. На его счету 19 побед в 20 боях, из которых 16 косовар завершил досрочно и одна ничья.

Бой будет эксклюзивно транслировать платформа кино и телевидения Киевстар ТВ.

Отметим, что Захожий должен был биться с уроженцем Косово, выступающим за Швейцарию, Арнольдом Джерджяем, однако последний травмировался. Александр Захожий завоевал вакантный пояс EBU в апреле 2024 года, дважды отправив в нокдаун во втором раунде немца Гранита Шалу.

Для Джоджая этот бой станет третьим в этом году – после побед над Семиром Даутовичем в апреле и Вацлавом Троячеком в сентябре.

Бой состоится в рамках вечера бокса в Германии в городе Гейдельберг. Начало в 21:30.

Кроме того, в андеркарде за пояса чемпионки мира WBC, WBA, WBO и The Ring среди женщин в первом минимальном весе будут биться немка Тина Руппрехт и японка Эри Мацуда.

Комментировать вечер бокса будут Александр Пасечник и Милослав Юрчук.

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