Украинский боксер защитил чемпионский титул и пожертвует родине часть своего гонорара

Олег Довгун посвятил победу в бою украинскому народу.

В ночь на 19 марта украинский боксер Олег Довгун защитил титул чемпиона Северной Америки, одолев бельгийца с армянскими корнями Герама Элояна.

Наш соотечественник, выступающий в весовой категории до 55,3 кг, одержал победу раздельным решением судей: 96-94, 94-96, 97-93.

После завершения боя Довгун поблагодарил украинцев за то, что пришли его поддержать, а также решил посвятить эту победу украинскому народу, который сейчас защищает свою землю от российских оккупантов. Олег отметил, что часть гонорара за чемпионский бой пожертвует на нужды Украины.

"Удавалось ли сосредоточиться на боксе из-за войны? Это тяжело. Я пытаюсь блокировать в своем уме то, что происходит в моей стране, но я думаю об этом все время. Я хочу выиграть и сделать людей счастливыми хотя бы одну ночь. Я борюсь за украинский народ, за нашу свободу. Часть денег со своего гонорара за бой я пожертвую в помощь Украине", - сказал он.

Отметим, что Довгун остается непобедимым на профессиональном ринге. На его счету 14 побед в 14 поединках. Его соперник Элоян потерпел третье поражение в карьере.

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