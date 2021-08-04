Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк расплакался после завоевания золота Олимпиады в Токио

Олимпийский чемпион извинился за такие эмоции и поблагодарил всех, кто верил в него.
Получив золотую олимпийскую медаль Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк сначала выполнил победный гопак, а потом не скрывал слез радости. Об этом стало известно из трансляции на "UA: Первый".
В первом комментарии олимпийский чемпион отметил, что до сих пор не осознал этой победы, к которой он шел долгие годы. "Это был долгий и трудный путь. Я начал заниматься борьбой в 9 лет, сейчас мне 30. Наконец-то это произошло ", — взволнованно говорил он.
По его словам, концовка пути к олимпийскому золоту была сложной. "За три недели до Олимпиады я тяжело травмировался. Я толком не знал, буду ли участвовать в Играх. Только вера моего тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту", — подчеркнул он.
Жан Беленюк отметил, что все еще находится под влиянием эмоций от победы. "Простите, за эти слезы, это действительно очень приятные ощущения... Хочу сказать спасибо всем украинцам, всем, кто поддерживал и верил в меня", — сказал он
Отдельно борец и нардеп поблагодарил свою маму и всех, кто поддерживал и ждал его дома.