Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк расплакался после завоевания золота Олимпиады в Токио

Олимпийский чемпион извинился за такие эмоции и поблагодарил всех, кто верил в него.

Получив золотую олимпийскую медаль Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк сначала выполнил победный гопак, а потом не скрывал слез радости. Об этом стало известно из трансляции на "UA: Первый".

В первом комментарии олимпийский чемпион отметил, что до сих пор не осознал этой победы, к которой он шел долгие годы. "Это был долгий и трудный путь. Я начал заниматься борьбой в 9 лет, сейчас мне 30. Наконец-то это произошло ", — взволнованно говорил он.

По его словам, концовка пути к олимпийскому золоту была сложной. "За три недели до Олимпиады я тяжело травмировался. Я толком не знал, буду ли участвовать в Играх. Только вера моего тренера в меня дала мне возможность реализовать свою мечту", — подчеркнул он.

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Жан Беленюк отметил, что все еще находится под влиянием эмоций от победы. "Простите, за эти слезы, это действительно очень приятные ощущения... Хочу сказать спасибо всем украинцам, всем, кто поддерживал и верил в меня", — сказал он

Отдельно борец и нардеп поблагодарил свою маму и всех, кто поддерживал и ждал его дома.

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