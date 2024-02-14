Украинский борец отказался от совместного фото с россиянином на награждении чемпионата Европы

Украинец Александр Грушин отказался от совместного фото с "нейтральным" россиянином Анваром Аллахяровым на церемонии награждения чемпионата Европы по борьбе 2024 года, который проходит в румынском Бухаресте.

25-летний Грушин завоевал "серебро" континентального первенства в греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг.

Традиционно после завершения соревнований проходила церемония награждения, после которой призеры вместе фотографируются. Однако украинец принципиально отказался делать совместный снимок со спортсменом из страны-террориста, который выиграл на ЧЕ "бронзу".

Отметим, что другие призеры чемпионата Европы – Мурад Маммадов из Азербайджана, которому Грушин уступил в поединке за "золото", и еще один обладатель бронзовой награды болгарин Эдмонд Назарян сфотографировались с российским борцом.

Александр Грушин отказался от совместного фото с представителем страны-бензоколонки. Гордимся гражданской позицией наших спортсменов. А военным преступникам не место в спорте! Опубликовано Ukrainian Wrestling Association Ассоциация спортивной борьбы Украины Вторник, 13 февраля 2024 г.

Для Грушина "серебро" Евро-2024 – вторая в карьере медаль на уровне чемпионатов Европы. На континентальном первенстве в 2022 году он выборол "бронзу".

Напомним, после первого дня финалов на ЧЕ-2024 по борьбе в копилке сборной Украины одно "серебро" и одна "бронза", которую в весе до 87 кг завоевал 33-летний Жан Беленюк.

В третий соревновательный день Украина гарантированно выступит в двух бронзовых финалах: Парвиз Насибов (до 72 кг) и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

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