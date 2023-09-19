Украинский борец завоевал медаль ЧМ и отказался от совместного фото с россиянином и иранцем

Василий Михайлов показал свою принципиальную позицию во время награждения.

Василий Михайлов принес Украине первую медаль на чемпионате мира-2023 по вольной борьбе, который проходит в сербском Белграде.

28-летний украинский спортсмен завоевал "бронзу" в весовой категории до 79 килограммов.

Михайлов без поражений дошел до полуфинала, где уступил Владимиру Гамкрелидзе из Грузии (4:10). Таким образом, наш соотечественник попал в схватку за "бронзу", где одолел Болата Сакаева из Казахстана (3:1).

"Золото" мирового первенства выиграл россиянин Ахмед Усманов, который выступал на турнире под нейтральным флагом. "Серебро" выборол грузин Гамкрелидзе, еще одну "бронзу" – Мохаммад Ноходи из Ирана.

На церемонии награждения Михайлов продемонстрировал непреклонную гражданскую позицию и отказался фотографироваться с россиянином и иранцем.

Чемпионат мира по борьбе продлится до 24 сентября. Он является квалификационным на Олимпиаду-2024, но весовая категория до 79 кг не входит в программу Игр в Париже.

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