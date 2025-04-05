Украинский чемпион брутально нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Роман Крыкля

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Украинский кикбоксер Роман Крыкля досрочно победил трехкратного чемпиона WBC по муай-тай в супертяжелом весе британца Линдона Ноулза в главном бою шоу ONE Fight Night 30 в Бангкоке (Тайланд).

33-летний украинец эффектно нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Сначала Крыкля ударом коленом в голову отправил Ноулза в нокдаун, а затем сбил его с ног. Британец смог подняться, но очень быстро украинский боец мощным ударом правой рукой в голову нокаутировал оппонента.

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Таким образом, Роман одержал пятую подряд досрочную победу. Украинец не проигрывает с 2018 года. В 2022-м он был признан лучшим кикбоксером года по версии One Championship.

На профессиональном ринге Крыкля выступает с 2011 года. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свой первый титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза во втором раунде.