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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
397
Время на прочтение
1 мин

Украинский чемпион брутально нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Роман Крыкля успешно провел защиту промоушеного пояса ONE Championship.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Роман Крыкля

Роман Крыкля

Украинский кикбоксер Роман Крыкля досрочно победил трехкратного чемпиона WBC по муай-тай в супертяжелом весе британца Линдона Ноулза в главном бою шоу ONE Fight Night 30 в Бангкоке (Тайланд).

33-летний украинец эффектно нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Сначала Крыкля ударом коленом в голову отправил Ноулза в нокдаун, а затем сбил его с ног. Британец смог подняться, но очень быстро украинский боец мощным ударом правой рукой в голову нокаутировал оппонента.

Таким образом, Роман одержал пятую подряд досрочную победу. Украинец не проигрывает с 2018 года. В 2022-м он был признан лучшим кикбоксером года по версии One Championship.

На профессиональном ринге Крыкля выступает с 2011 года. В разные годы он становился чемпионом по версии Kunlun Fight, K-1, FEA WORLD GP, а свой первый титул One Championship завоевал в ноябре 2019 года, нокаутировав марокканца Тарика Хабеза во втором раунде.

Дата публикации
Количество просмотров
397
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