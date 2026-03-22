Украинский чемпион быстро нокаутировал латвийца в главном бою вечера бокса Усика

Даниэль Лапин уже в первом раунде отправил в нокаут Кристапса Бульмейстера.

Украинский чемпион по версиям IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин нокаутом победил латвийца Кристапса Бульмейстера в главном бою вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

28-летний украинец одержал досрочную победу уже в первом раунде. После серии ударов от Лапина его соперник "взял колено". Рефери открыл отсчет, а затем зафиксировал нокаут.

Даниэль остается непобежденным на профессиональном ринге. Теперь в его послужном списке 13 побед (5 — нокаутом) в 13 поединках.

33-летний латвийский боксер имеет в своем активе 19 профессиональных поединков, в которых одержал 14 побед (5 — нокаутом) при 5 поражениях.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же вечера бокса олимпийский чемпион Александр Хижняк в первом раунде нокаутировал колумбийца Вильмера Барона.

