Украинский чемпион дважды отправил соперника в нокдаун, но потерпел спорное поражение (видео)

Украинский боксер Сергей Богачук проиграл американцу Вирджиллу Ортису и потерял пояс временного чемпиона по версии WBC в первом среднем весе.

Титульный поединок состоялся в ночь на 11 августа в Лас-Вегасе (США). По ходу боя украинец дважды отправлял американца в нокдаун – в первом и восьмом раундах, однако по итогам 12 раундов судьи отдали победу Ортису.

Один из рефери на своих судейских записках зафиксировал ничью (113:113), двое других встали на сторону американца (114:112, 114:112).

Таким образом, Ортис отобрал у украинца титул временного чемпиона мира по версии WBC.

После завершения боя украинец выразил несогласие с судейским вердиктом.

"Я могу сказать одно. Люди видели этот бой сегодня. А кто разбирается в боксе, тот знает, что сегодня произошло. Чувствую себя прекрасно. Я чувствую, что сегодня выиграл бой. Я счастлив, потому что чувствовал себя хорошо в бою. Это был отличный поединок. Я чувствую, что выиграл. Я сделал два нокдауна, ребята, прекратите", – заявил Богачук.

Обзор боя Богачук – Ортис

Для 29-летнего Богачука это поражение стало вторым в карьере. Впервые он проиграл в 2021 году американцу Брендону Адамсу.

Также в послужном списке Сергея 24 победы (23 – нокаутом) на профиринге. Титул временного чемпиона по версии WBC украинец завоевал в конце марта этого года, разбив американца Брайана Мендосу.

Богачук должен был боксировать с американцем Себастьяном Фундорой за полноценный вакантный пояс WBC в первом среднем весе. Однако украинца лишили чемпионского боя – Фундора заменил травмированного Кита Турмана в поединке против Тимофея Цзю, где на кону стояли титулы WBO и WBC в первом среднем весе.

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