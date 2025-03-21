Украинский чемпион Европы по прыжкам в высоту не смог взять медаль ЧМ-2025 в помещении (видео)

Олег Дорощук стал пятым в финале планетарного первенства.
Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин выступили в финале чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходит в китайском Нанкине.
Дорощук занял пятое место с результатом 2,28 метра. Эту высоту он преодолел с третьей попытки, однако остановился уже на следующей планке – 2,31 метра.
Никитин финишировал 9-м (2,14 метра). Ему не удалось с трех попыток покорить планку на высоте 2,20 метра.
"Золото" ЧМ-2025 в помещении завоевал южнокореец Ву Сан Хек, который единственным из всех финалистов преодолел высоту в 2,31 метра.
Серебряную и бронзовую медали выбороли новозеландец Хэмиш Керр и ямаец Реймонд Ричардс, которые с результатом 2,28 метра обошли Дорощука из-за меньшего количества попыток.
Отметим, что Дорощук является действующим чемпионом Европы в помещении. В начале марта он завоевал "золото" Евро-2025 в нидерландском Апелдорне, обновив личный рекорд – 2,34 метра.
ЧМ-2025 в помещении. Прыжки в высоту (мужчины), финал
1. Ву Сан Хек (Республика Корея) – 2,31 м
2. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,28 м
3. Реймонд Ричардс (Ямайка) – 2,28 м
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5. Олег Дорощук (Украина) – 2,28 м
9. Дмитрий Никитин (Украина) – 2,14 м
Финал женских прыжков в высоту на ЧМ-2025 в помещении состоится в воскресенье, 23 марта. Украину в нем будут представлять Екатерина Табашник и Ярослава Магучих, которая в марте выиграла "золото" Евро-2025.
Ранее сообщалось, что 17-летняя украинка выиграла дебютное в карьере "золото" Гран-при по фехтованию.
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