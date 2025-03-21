Украинский чемпион Европы по прыжкам в высоту не смог взять медаль ЧМ-2025 в помещении (видео)

Олег Дорощук стал пятым в финале планетарного первенства.

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорощук и Дмитрий Никитин выступили в финале чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходит в китайском Нанкине.

Дорощук занял пятое место с результатом 2,28 метра. Эту высоту он преодолел с третьей попытки, однако остановился уже на следующей планке – 2,31 метра.

Никитин финишировал 9-м (2,14 метра). Ему не удалось с трех попыток покорить планку на высоте 2,20 метра.

"Золото" ЧМ-2025 в помещении завоевал южнокореец Ву Сан Хек, который единственным из всех финалистов преодолел высоту в 2,31 метра.

Серебряную и бронзовую медали выбороли новозеландец Хэмиш Керр и ямаец Реймонд Ричардс, которые с результатом 2,28 метра обошли Дорощука из-за меньшего количества попыток.

Отметим, что Дорощук является действующим чемпионом Европы в помещении. В начале марта он завоевал "золото" Евро-2025 в нидерландском Апелдорне, обновив личный рекорд – 2,34 метра.

ЧМ-2025 в помещении. Прыжки в высоту (мужчины), финал

1. Ву Сан Хек (Республика Корея) – 2,31 м

2. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,28 м

3. Реймонд Ричардс (Ямайка) – 2,28 м

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5. Олег Дорощук (Украина) – 2,28 м

9. Дмитрий Никитин (Украина) – 2,14 м

Финал женских прыжков в высоту на ЧМ-2025 в помещении состоится в воскресенье, 23 марта. Украину в нем будут представлять Екатерина Табашник и Ярослава Магучих, которая в марте выиграла "золото" Евро-2025.

Ранее сообщалось, что 17-летняя украинка выиграла дебютное в карьере "золото" Гран-при по фехтованию.

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