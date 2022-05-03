Украинский чемпион мира завоевал "золото" на турнире по метанию диска в Болгарии

Украинцы завоевали четыре награды на международных соревнованиях по метаниям "Дионисополис", состоявшихся в болгарском Балчике.
Лучшим среди юношей стал украинский участник Олимпийских игр Никита Нестеренко. Летний сезон он начал с результата 60,21м.
На пьедестал в Балчике среди девушек до 18 лет поднялась также Полина Дзерожинская, выигравшая "золото" из метания 3-килограммового молота. Ее результат составляет 59,14м.
Среди юношей серебро и бронзу завоевали Евгений Литвин (64,84 м) и Артем Черкашин (61,93 м). Они метали 5-килограммовый молот.
Напомним, что украинская команда успешно начала выступления на Дефлимпиаде-2021 – спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые продолжаются в бразильском Кашиас-ду-Суле.
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