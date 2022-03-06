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Украинский чемпион ММА с оружием встал на защиту страны от российских оккупантов

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Украинский чемпион ММА с оружием встал на защиту страны от российских оккупантов

twitter.com/BellatorMMA

Ярослав Амосов вступил в территориальную оборону.

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов пополнил ряды территориальной обороны для защиты страны от российской агрессии.

В Сети появилось фото, на котором 28-летний боец смешанных единоборств в обмундировании стоит рядом со своим коллегой и соотечественником Максимом Левченко.

В активе Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах.

В июне прошлого года Ярослав единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.

Ранее сообщалось, что в территориальную оборону вступили знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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