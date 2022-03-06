Украинский чемпион ММА с оружием встал на защиту страны от российских оккупантов

Украинский чемпион ММА с оружием встал на защиту страны от российских оккупантов

Ярослав Амосов вступил в территориальную оборону.

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов пополнил ряды территориальной обороны для защиты страны от российской агрессии.

В Сети появилось фото, на котором 28-летний боец смешанных единоборств в обмундировании стоит рядом со своим коллегой и соотечественником Максимом Левченко.

В активе Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах.

В июне прошлого года Ярослав единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.

Ранее сообщалось, что в территориальную оборону вступили знаменитые украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.