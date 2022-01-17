Украинский чемпион ММА узнал имя своего следующего соперника: дата и место боя

Ярослав Амосов будет защищать титул Bellator в полусреднем весе.
Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов проведет первую защиту своего титула.
Наш 28-летний соотечественник сразится в октагоне с британцем Майклом Пейджем.
Поединок Амосов - Пейдж состоится 13 мая в Великобритании. Принять титульное противостояние сможет главная лондонская арена - "Уэмбли".
Yaroslav Amosov vs. Michael 'Venom' Page!— Bellator Europe (@Bellator_Europe) January 17, 2022
Bellator MMA возвратится в Лондон с Welterweight World Title fight LIVE на SSE Arena, Wembley, 13/5 #BellatorLondon pic.twitter.com/NcVqbVMKea
- В активе Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах.
- В июне прошлого года Ярослав единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.
- В послужном списке Пейджа 21 победа и одно поражение.
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