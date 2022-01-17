Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Украинский чемпион ММА узнал имя своего следующего соперника: дата и место боя

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинский чемпион ММА узнал имя своего следующего соперника: дата и место боя

instagram.com/s_amoskin

Ярослав Амосов будет защищать титул Bellator в полусреднем весе.

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов проведет первую защиту своего титула.

Наш 28-летний соотечественник сразится в октагоне с британцем Майклом Пейджем.

Поединок Амосов - Пейдж состоится 13 мая в Великобритании. Принять титульное противостояние сможет главная лондонская арена - "Уэмбли".

  • В активе Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах.
  • В июне прошлого года Ярослав единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.
  • В послужном списке Пейджа 21 победа и одно поражение.

Читайте также:

"Нет живого места": в Казахстане бойца ММА зверски избили сотрудники ОМОНа

Расплата за ошибки молодости: бойца ММА сняли с поединка из-за татуировки с Гитлером

Досадное поражение: эск-чемпионка UFC травмировала себя и проиграла бой (видео)

Следующая публикация