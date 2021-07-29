Украинский чемпион номинирован на звание лучшего бойца года в ММА

Украинский чемпион номинирован на звание лучшего бойца года в ММА

В начале лета Ярослав Амосов завоевал титул Bellator.

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов претендует на звание "Лучший боец года" от MMA Awards.

Кроме Амосова, на престижную награду также номинированы Камару Усман, Брэндон Морено, Чарльз Оливейра и Ян Блахович.

Также Амосов номинирован еще в двух категориях - "Прорыв года" и "Международный боец года".

Соперниками украинском в категории "Прорыв года" являются Хамзат Чимаев, Иржи Прохазка, Брэндон Морено и Кевин Холланд.

А в категории "Международный боец года" конкуренцию Амосову составят Исраэль Адесанья, Вадим Немкова, Роберт Уиттакер и Ян Блахович.

В активе 27-летнего Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах.

В июне этого года Ярослав единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.

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