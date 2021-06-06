Украинский чемпион одержал третью победу в UFC: сверхуверенно уничтожил аргентинца (видео)

Выиграл девятый бой в карьере из десяти.
Грузинский боец Роман Долидзе на турнире UFC Fight Night 189 одержал победу над аргентинцем Лауреано Старополи.
КАКОЙ ОН И ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОЙЦЕ UFC ДОЛИДЗЕ
Поединок продлился все отведенные три раунда. Во всех из них преимущество было на стороне Романа, прогнозируемо все судьи единогласно отдали ему победу - 30-27, 30-27, 30-27.
- Долидзе переехал в Украину в 2008 году. Он шесть раз выигрывал чемпионат Украины WWFC.
- В UFC Роман выступает под грузинским флагом. На его счету в промоушене 3 победы и 1 поражение. За карьеру в MMA боец выиграл 9 боев из 10.
- Старополи потерпел 4-е поражение в смешанных единоборствах. В его активе также 9 побед.