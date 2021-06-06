Украинский чемпион одержал третью победу в UFC: сверхуверенно уничтожил аргентинца (видео)

Выиграл девятый бой в карьере из десяти.

Грузинский боец Роман Долидзе на турнире UFC Fight Night 189 одержал победу над аргентинцем Лауреано Старополи.

КАКОЙ ОН И ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОЙЦЕ UFC ДОЛИДЗЕ

Поединок продлился все отведенные три раунда. Во всех из них преимущество было на стороне Романа, прогнозируемо все судьи единогласно отдали ему победу - 30-27, 30-27, 30-27.

Долидзе переехал в Украину в 2008 году. Он шесть раз выигрывал чемпионат Украины WWFC.

В UFC Роман выступает под грузинским флагом. На его счету в промоушене 3 победы и 1 поражение. За карьеру в MMA боец выиграл 9 боев из 10.

Старополи потерпел 4-е поражение в смешанных единоборствах. В его активе также 9 побед.

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