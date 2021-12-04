Украинский Доннарумма: голкипер "Ворсклы" установил исторический рекорд УПЛ

Ризнык отразил пять пенальти подряд.

Львовский "Рух" принимал полтавскую "Ворсклу" в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги. Игра на "Арене Львов" завершилась безголевой ничьей — 0:0.

На 38-й минуте поединка голкипер полтавской команды Дмитрий Ризнык не позволил себя пробить с одиннадцатиметровой отметки Юрию Климчуку.

Таким образом, в активе Ризныка уже 7 отраженных пенальти из 17 (41,2%) из которых 5 подряд в чемпионате УПЛ 2021/22. Этот показатель рекордный в чемпионате Украины.

Ранее он отразил пенальти от Алваро (Львов), Михаила Сергийчука (Верес), Юрия Батюшина (Металлист 1925), дважды от Вячеслава Чурко (Колос) и Артема Довбика (Днепр-1). Все свои пенальти 22-летний голкипер сборной Украины парировал в 2021 году.

Ризнык побил рекорд Рустама Худжамова, Виталия Постранского, Игоря Шуховцева и Валерия Воробьева, которые не пропускали с пенальти четыре раза подряд.

Читайте также:

Гонки с "горняками" продолжаются: "Динамо" одержало очередную победу в УПЛ

Пострадают "Динамо" и "Шахтер": в Чемпионате Украины собираются ввести строгое правило