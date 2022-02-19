Украинский дзюдоист принес стране первое за шесть лет "золото" на турнире Большого шлема

Лесюк стал победителем престижного турнира в Тель-Авиве.
Украинский дзюдоист Артем Лесюк завоевал "золото" в весовой категории до 60 кг на этапе "Большого шлема" в Израиле.
В финальном поединке Лесюк одолел представителя Казахстана Бауыржана Нарбаева.
Лесюк завоевал самую большую медаль в карьере и стал первым украинским победителем "Большого шлема" с 2016 года, когда аналогичное достижение на турнире в Баку покорилось Якову Хаммо.
На Олимпийских играх 2021 Артем Лесюк в категории до 60 кг занял седьмое место.
Бронзовая медаль на счету украинца Богдана Ядова, выступающего в весовой категории до 66 кг.
В четвертьфинале Ядов уступил Херлен Ганболду из Монголии. В схватке за третье место дзюдоист одолел Гусмана Кыргызбаева из Казахстана.
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