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Украинский дзюдоист принес стране первое за шесть лет "золото" на турнире Большого шлема

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Украинский дзюдоист принес стране первое за шесть лет "золото" на турнире Большого шлема

Федерация дзюдо Украины

Лесюк стал победителем престижного турнира в Тель-Авиве.

Украинский дзюдоист Артем Лесюк завоевал "золото" в весовой категории до 60 кг на этапе "Большого шлема" в Израиле.

В финальном поединке Лесюк одолел представителя Казахстана Бауыржана Нарбаева.

Лесюк завоевал самую большую медаль в карьере и стал первым украинским победителем "Большого шлема" с 2016 года, когда аналогичное достижение на турнире в Баку покорилось Якову Хаммо.

На Олимпийских играх 2021 Артем Лесюк в категории до 60 кг занял седьмое место.

Бронзовая медаль на счету украинца Богдана Ядова, выступающего в весовой категории до 66 кг.

В четвертьфинале Ядов уступил Херлен Ганболду из Монголии. В схватке за третье место дзюдоист одолел Гусмана Кыргызбаева из Казахстана.

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