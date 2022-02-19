Украинский дзюдоист принес стране первое за шесть лет "золото" на турнире Большого шлема

Украинский дзюдоист принес стране первое за шесть лет "золото" на турнире Большого шлема

Лесюк стал победителем престижного турнира в Тель-Авиве.

Украинский дзюдоист Артем Лесюк завоевал "золото" в весовой категории до 60 кг на этапе "Большого шлема" в Израиле.

В финальном поединке Лесюк одолел представителя Казахстана Бауыржана Нарбаева.

Лесюк завоевал самую большую медаль в карьере и стал первым украинским победителем "Большого шлема" с 2016 года, когда аналогичное достижение на турнире в Баку покорилось Якову Хаммо.

На Олимпийских играх 2021 Артем Лесюк в категории до 60 кг занял седьмое место.

Бронзовая медаль на счету украинца Богдана Ядова, выступающего в весовой категории до 66 кг.

В четвертьфинале Ядов уступил Херлен Ганболду из Монголии. В схватке за третье место дзюдоист одолел Гусмана Кыргызбаева из Казахстана.

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