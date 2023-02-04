Украинский дзюдоист завоевал "золото" на турнире Grand Slam в Париже

Сборная Украины по дзюдо завоевала первую награду на турнире серии Grand Slam в Париже. Богдан Ядов стал чемпионом в весовой категории до 66 кг.

26-летний украинец на пути к финалу одержал победу над двукратным чемпионом Grand Slam – израильтянином Талем Фликером, а также словаком Матеем Поляком, испанцем Альберто Гатейро и южнокорейцем Аном Джехоном.

В финале Ядов одолел монгольского дзюдоиста Эргембаяра Баттогтога – победителя прошлогодних соревнований Grand Slam в Улан-Баторе. Решающая схватка завершилась победой нашего соотечественника со счетом 1:0.

Для Богдана это первая в карьере победа на соревнованиях уровня Grand Slam. А для Украины третье золото на турнирах престижной серии за последние три года. В феврале 2020-го соревнования в Париже выиграла Дарья Билодид (вес до 48 кг), а в 2022-м на турнире в Тель-Авиве триумфовал Артем Лесюк (до 60 кг).​​​

Grand Slam в столице Франции продлится до воскресенья, 5 февраля. В состав сборной Украины на турнир вошли девять дзюдоистов, включая двукратную чемпионку мира Дарью Билодид.

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