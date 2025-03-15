Украинский экс-чемпион Bellator "задушил" соперника в первом раунде – Усик отреагировал (видео)

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов одержал досрочную победу над американцем Кертисом Миллендером в бою, который стал главным событием турнира Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии (США).

31-летний украинец разобрался со своим оппонентом уже в первом раунде. Ярослав провел удушающий прием, в результате чего американец решил сдаться за 43 секунды до конца раунда.

Сразу после этого Амосов помог Миллендеру подняться на ноги и обнял его.

С победой Ярослава поздравил украинский чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

"С победой, чемп", – написал Усик у себя в сторис Instagram, выложив кадр, где рефери поднимает руку Амосову в знак его триумфа.

Александр Усик поздравил Ярослава Амосова с победой / Фото: instagram.com/usykaa

Для Ярослава это был первый поединок с ноября 2023 года, когда он потерпел поражение от ямайца Джейсона Джексона и потерял чемпионский титул Bellator.

В сентябре этого года у Амосова закончился контракт с Bellator. Далее украинец намерен испытать свои силы в самом престижном промоушене смешанных единоборств UFC.

Теперь в послужном списке Амосова 28 побед и одно поражение в 29 поединках в смешанных единоборствах.

Добавим, что после начала полномасштабного российского вторжения Ярослав вступил в ряды терробороны и помогал выгонять оккупантов из своего родного города Ирпень.

В конце февраля 2023 года Амосов вернулся в смешанные единоборства и защитил чемпионский пояс, одержав победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 291 в Дублине (Ирландия).

Напомним, Амосов завоевал титул Bellator в июне 2021 года, когда одолел бразильца Дугласа Лиму. Он стал первым украинским чемпионом в истории промоушена.

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