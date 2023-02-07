Украинский экс-чемпион мира Гвоздик проведет первый бой после возобновления карьеры: дата и соперник

Александр вернется в ринг после более чем трехлетнего перерыва.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик окончательно узнал дату своего возвращения в ринг.
Как сообщает Luckypunch.net, 35-летний украинец 11 февраля сразится с аргентинцем Хорхе Мирандой. Эту информацию подтвердил сам Гвоздик.
Поединок состоится в городе Помона (США) в рамках боксерского шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.
В своем последнем бою, 19 октября 2019 года, Гвоздик проиграл титул чемпиона WBC россиянину Артуру Бетербиеву.
В июне 2020 года Александр объявил объявивший о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину принял решение вернуться на ринг.
В послужном списке Гвоздика 17 побед (14 – нокаутом) и одно поражение. На счету его будущего соперника – Хорхе Миранды – 58 побед (22 – нокаутом) и 21 поражение.
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