Украинский экс-чемпион мира Гвоздик узнал дату следующего боя и имя соперника

Александр Гвоздик / © instagram.com/alex_gvozdyk/

Реклама

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик узнал дату своего следующего боя и имя соперника.

Как сообщает портал NotiFight, 38-летний украинец выйдет в ринг против временного чемпиона мира по версии WBA венесуэльца Альберта Рамиреса.

Поединок состоится 5 февраля 2026 года в Монреале (Канада). На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBA, которым владеет Рамирес.

Реклама

В послужном списке Гвоздика 21 победа (17 – нокаутом) и два поражения. Впервые он проиграл в октябре 2019 года россиянину Артуру Бетербиеву, потеряв титул WBC.

В июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину решил вернуться на ринг.

Возобновив боксерскую карьеру, Александр одержал три победы подряд (над мексиканцем Жосуэ Обандо, латвийцем Ричардсом Болотниксом и бразильцем Исааком Родригесом). После этого в июне 2024-го Гвоздик проиграл американцу Давиду Бенавидесу в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

После поражения от Бенавидеса украинец вернулся на ринг в апреле 2025 года, нокаутировав американца Энтони Холлоуэя.

Реклама

На счету 33-летнего Рамиреса 22 победы (18 – нокаутом) в 22 поединках. Венесуэлец завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA в августе 2025 года, когда победил техническим нокаутом Джерома Пампелоне.