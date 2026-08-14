Украинский экс-футболист "Шахтера" забил роскошный гол в матче Лиги Европы

Даниил Сикан / instagram.com/danilsikan

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Украинский форвард бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан забил роскошный гол в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27 против греческого ПАОКа.

На 55-й минуте поединка 25-летний украинец с левого края штрафной площадки эффектно закрутил мяч в дальний угол, сделав счет 3:1 в пользу своей команды.

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Для Сикана это третий гол в этом сезоне. Ранее он забивал в обоих матчах второго квалификационного раунда Лиги Европы против шведского "Хаммарбю".

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"Андерлехт" на своем поле одолел ПАОК со счетом 3:2. Первый матч также завершился победой бельгийского клуба (1:0), поэтому по сумме двух встреч именно "пурпурно-белые" оказались сильнее и вышли в раунд плей-офф отбора Лиги Европы, где сразятся против казахстанского "Кайрата".

ПАОК, который выбил киевское "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги Европы, в раунде плей-офф отбора Лиги конференций встретится с норвежским "Бранном".

Сикан перешел в "Андерлехт" в январе из турецкого "Трабзонспора", где за год провел 34 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

До этого он с 2019 по 2025 год был игроком донецкого "Шахтера", проведя за "горняков" 87 поединков и забив 24 гола.

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Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Карабаху" и вылетело из еврокубков.

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