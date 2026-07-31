Украинский экс-футболист "Шахтера" забил во втором подряд матче Лиги Европы

Даниил Сикан / facebook.com/rsca.be

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Украинский форвард бельгийского "Андерлехта" Даниил Сикан забил гол в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27 против шведского "Хаммарбю".

25-летний украинец сравнял счет (1:1) в начале второго тайма. После подачи с левого фланга и скидки от партнера Сикан головой переправил мяч в ворота соперника.

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Таким образом, Даниил забил во втором подряд матче Лиги Европы. Он также отличился голом красивым ударом со штрафного в первом поединке с "Хаммарбю", который завершился вничью 1:1.

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В итоге "Андерлехт" дома одолел "Хаммарбю" со счетом 3:1 и вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с греческим ПАОКом, выбившим из турнира киевское "Динамо". Матчи состоятся 6 и 13 августа.

Сикан перешел в "Андерлехт" в январе из турецкого "Трабзонспора", где за год провел 34 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

До этого он с 2019 по 2025 год был игроком донецкого "Шахтера", проведя за "горняков" 87 поединков и забив 24 гола.

Ранее сообщалось, что украинский форвард оформил хет-трик в сверхрезультативном матче Лиги конференций.

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