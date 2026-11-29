Артём Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

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Украинский форвард "Утрехта" Артем Степанов оформил дубль в выездном матче 14 тура чемпионата Нидерландов против "Ден Хаага".

19-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и отличился голами на 42-й и 54-й минутах встречи.

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В первом тайме Степанов вывел свою команду вперед — 2:1. А на старте второй половины противостояния он увеличил преимущество гостей — 4:2.

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Для Степанова седьмой и восьмой голы в нынешнем сезоне Эредивизи. Эта игра является 12-й для украинца в текущем розыгрыше нидерландского первенства.

Матч завершился победой "Утрехта" со счетом 4:3. Степанова заменили на 78-й минуте.

После этой победы "Утрехт" (15 очков) поднялся на 13-е место в чемпионате Нидерландов. "Ден Хааг" (9 баллов) остался на предпоследней 17-й позиции.

В следующем туре "Утрехт" на выезде сыграет с "Аяксом", а "Ден Хааг" примет "Эксельсиор". Оба поединка состоятся 6 декабря.

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Отметим, что в сентябре Артем получил дебютный вызов в сборную Украины, но затем выбыл из заявки национальной команды на матчи Лиги наций из-за повреждения левого голеностопа.

Напомним, Степанов выступает за "Утрехт" с января 2026 на правах аренды из немецкого "Байера". Артем является воспитанником академий луцкой "Волыни" и донецкого "Шахтера". Он перешел в "Байер" после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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