Украинский форвард перешел из клуба АПЛ в чемпионат Польши

Назарий Русин будет выступать в аренде за польскую "Арку".

Назарий Русин

Назарий Русин / x.com/ArkaGdyniaSA

Польская "Арка" из города Гдыня арендовала украинского нападающего английского "Сандерленда" Назария Русина.

Арендное соглашение 26-летнего украинца будет действовать до конца сезона-2025/26, сообщается на официальном сайте польского клуба.

Русин – воспитанник киевского "Динамо", однако закрепиться в составе "бело-синих" не сумел и в 2022 году перешел в луганскую "Зару".

Летом 2023 года "Сандерленд" купил Русина у "Зари" за 2,5 миллиона евро. В составе "черных котов" он забил 2 гола и отдал один ассист в 32 матчах.

Вторую половину прошлого сезона Назарий провел в аренде в хорватском "Хайдуке", сделав один ассист в 17 матчах.

"Арка" сейчас занимает 11-е место в чемпионате Польши. "Сандерленд" идет на шестой позиции в АПЛ.

Ранее сообщалось, что лондонский "Арсенал" отдал Александра Зинченко в аренду в "Ноттингем".

