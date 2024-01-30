Украинский форвард за 6 минут оформил дубль в матче молодежного чемпионата Англии (видео)

Украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин отличился дублем в матче молодежного чемпионата Англии (U-21) против "Лидса".

Назарий вышел в стартовом составе "черных котов" и отыграл весь поединок, забив два гола – на 34-й и 40-й минутах.

Сначала Русин вошел в штрафную соперника, разобрался с защитником и точно пробил в дальний угол.

А в моменте со вторым голом 25-летний украинец убежал один на один с голкипером, обошел его и закатил мяч в пустые ворота.

Игра завершилась победой "черных котов" со счетом 3:1.

Отметим, что для Русина это первый дубль на туманном Альбионе. На его счету один гол за взрослую команду "Сандерленда" и уже три за молодежную.

В настоящее время основная команда "Сандерленда" занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второй по рангу дивизион Англии – прим.), набрав 43 очка после 29 матчей.

В следующем туре Чемпионшипа "черные коты" 4 февраля на выезде сыграют против "Мидлсбро".

Читайте также:

Трубин помог "Бенфике" одержать разгромную победу в матче чемпионата Португалии (видео)

АПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Потерял сознание во время матча: знаменитый участник ЧМ-2018 по футболу умер в результате сердечного приступа